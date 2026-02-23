Shopping cart

Desporto

Fazendense vence em Ourém

Por: Daniel Cepa 23 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense venceu o Ouriense por 1-0, em jogo da 19.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, disputado na tarde de domingo, 22 de fevereiro, em Ourém.

O triunfo fora de portas permite à formação de Fazendas de Almeirim manter-se na segunda posição da tabela classificativa, apenas a um ponto do líder Mação, que venceu por 3-1 na receção ao Entroncamento. O Fazendense tem ainda um jogo em atraso, o que mantém tudo em aberto na luta pelo primeiro lugar.

Na próxima jornada, a 20.ª, os “charnecos” regressam ao seu reduto para receber o Tramagal.

Já na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo foi derrotado em casa pelo Forense por 3-1, resultado que mantém a equipa na última posição da classificação.

