Desporto

Hóquei Clube ‘Os Tigres’ soma 10.ª derrota no campeonato

Por: Daniel Cepa 23 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube ‘Os Tigres’ foi derrotado em casa por 2-3 frente ao GRF Murches, no passado sábado, dia 21 de fevereiro, em partida a contar para a 17.ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª divisão – zona Sul, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Os golos da equipa almeirinense foram marcados por Afonso Silva e Francisco Santos. A equipa de Almeirim somou a 10.ª derrota no campeonato e já não vence uma partida para a competição desde 13 de dezembro.

A próxima partida está agendada para o dia 28 de fevereiro, no Entroncamento frente à equipa local.

