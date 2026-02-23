Semana Nacional Cáritas destaca combate à pobreza

Imprimir

Entre 1 e 8 de março assinala-se a Semana Nacional Cáritas, iniciativa que pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição em todo o país e reforçar a mobilização de apoio junto da sociedade. Neste período decorre o tradicional Peditório Nacional Público, em formato presencial e online, com o objetivo de angariar contributos para responder a situações de vulnerabilidade social e reforçar a intervenção junto de pessoas e famílias em dificuldade.

A campanha surge num contexto marcado pelos impactos das recentes intempéries, pelo aumento do custo de vida e por desafios económicos e sociais que continuam a afetar diversas famílias.

No âmbito da programação será apresentada a 3.ª edição do relatório anual “Pobreza e Exclusão Social”. O documento baseia-se na análise de estatísticas oficiais e identifica tendências na evolução dos indicadores sociais. Embora registe melhorias em algumas dimensões, o relatório alerta também para sinais de agravamento noutras áreas, destacando o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo entre 2019 e 2024, o que traduz um dos retrocessos mais evidentes nos dados analisados.

A Semana Nacional antecede o Dia Nacional Cáritas, assinalado no terceiro domingo da Quaresma, e decorre sob o mote “O Amor que Transforma”. Ao longo destes dias estão previstas ações de sensibilização e momentos de reflexão, envolvendo estruturas diocesanas, grupos paroquiais, voluntários e comunidades locais. Segundo a presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, o compromisso solidário da sociedade é fundamental para garantir a continuidade do apoio às pessoas e famílias mais vulneráveis. A instituição refere que acompanha mensalmente mais de 25 mil pessoas através da rede nacional, prestando apoio social direto, desenvolvendo projetos de inserção e empregabilidade e promovendo a integração de migrantes e refugiados.