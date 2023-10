Ministra apresenta medidas de apoio ao envelhecimento ativo na Reunião Magna da RUTIS

A Rutis realizou uma Reunião Magna das Universidades Seniores, que contou com a presença de uma centena de dirigentes de mais de 70 universidades seniores de todo o país, no passado dia 13 de outubro, no Cine Teatro de Almeirim.

Francisco Fragoso, coordenador do programa Portugal Inovação Social, marcou presença no evento e apresentou algumas candidaturas, que as instituições de economia social podem aproveitar com projetos de inovação social na área do envelhecimento.

Já Luis Jacob, presidente da RUTIS, apresentou o relatório de atividades de 2022/2023 e o plano de atividades para 2024, seguido de um debate sobre o funcionamento e iniciativas para as universidades seniores.

Na iniciativa foi ainda entregue o prémio RUTIS 2023 ao presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, Eugénio da Fonseca, como forma de agradecimento ao trabalho dos voluntários.

A Reunião Magna encerrou com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que enalteceu o trabalho das universidades seniores e apresentou algumas medidas de apoio ao envelhecimento ativo que o governo pretende criar. Entre elas, está o acesso à reforma a tempo parcial “antes da idade legal de reforma” de forma que as pessoas possam fazer uma transição mais fácil para a reforma.

No encerramento marcaram ainda presença Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, e o diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Renato Bento.

Recorde-se que, existem atualmente mais de 400 universidades seniores no País, com mais de 70 mil alunos.