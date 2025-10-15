Ajuda de Mãe inaugura novo espaço em Santarém e assinala 18 anos de presença no distrito

A Ajuda de Mãe inaugurou na terça-feira, dia 14 de outubro, o seu novo espaço em Santarém, num momento que coincidiu com a celebração do 18.º aniversário da instituição no distrito. A cerimónia contou com a presença de várias entidades locais, parceiros institucionais e mães acompanhadas pela associação.

Na sessão, o presidente da Ajuda de Mãe, Pedro Marques, destaca a importância da missão que a instituição desenvolve, “uma missão única e profundamente humana, que se alicerça em direitos fundamentais, como o direito à vida”. Sublinha ainda que esta missão “vai muito além do simples direito de nascer, abrangendo também o direito de cada pessoa viver com dignidade”.

A responsável pelo acompanhamento das famílias em Santarém, Lígia Cruz Nestal, realça que o novo espaço “representa uma oportunidade para continuarmos a crescer e a gerar impacto junto das famílias, proporcionando melhores condições de acolhimento e acompanhamento”.

A técnica chamou a atenção para desafios persistentes, como “a necessidade de estabelecer um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Santarém” e a inexistência de espaços convencionados para ecografias obstétricas em praticamente todo o distrito. “Mesmo no setor privado, há constrangimentos de agenda que dificultam a realização destas ecografias em tempo útil, contribuindo para gravidezes mal vigiadas”, referiu.

Lígia Cruz Nestal alertou também para outras dificuldades enfrentadas pelas famílias, como “a escassez habitacional” e “a falta de vagas em creches”, fatores que dificultam a autonomia das mães e a conciliação entre a vida familiar e profissional.

Uma história de apoio e inclusão

A Ajuda de Mãe é uma Associação de Solidariedade Social e IPSS com 34 anos de atividade. Fundada em 1991, nasceu da iniciativa da sociedade civil para apoiar grávidas e jovens mães em situação de vulnerabilidade. Com sede em Lisboa, conta atualmente com gabinetes de atendimento em várias zonas da Área Metropolitana e em Santarém, além de três residências de acolhimento e duas escolas, a Escola do Arco e a Escola de Mães.

O Gabinete de Santarém foi criado em 2007 e presta apoio psicossocial gratuito e confidencial a grávidas, bebés e famílias em todo o distrito. Em 2019, lançou o Atelier de Costura ReUse by Ajuda de Mãe, um projeto de empreendedorismo social e ambiental financiado pelo BPI La Caixa Solidária, que promove o reaproveitamento de desperdício têxtil e a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Em cinco anos, o atelier já reaproveitou cerca de 800 kgs de desperdício têxtil e integrou mais de 100 mães e crianças, das quais mais de metade já se encontram inseridas no mercado de trabalho.

Atualmente, o gabinete é composto por três colaboradoras e um grupo de voluntárias, que asseguram o atendimento e acompanhamento direto às famílias. Desde 2007, a estrutura já apoiou mais de 800 famílias e alcançou, em 2024, uma taxa de integração profissional superior a 70%.