Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe concerto de Marco Campaniça Trio

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe, no próximo dia 27 de março, pelas 21h30, o concerto de Marco Campaniça Trio, num espetáculo dedicado à música portuguesa tradicional e moderna.

O projeto, liderado por Marco Campaniça, propõe uma viagem pelos sons e ritmos que marcam a identidade musical portuguesa, cruzando influências populares com abordagens modernas.

Com uma linguagem musical que combina simplicidade, energia e autenticidade, destaca-se pela valorização das raízes culturais, aliando-as a uma estética atual. O espetáculo é destinado a maiores de seis anos e tem a duração aproximada de 90 minutos.

Os bilhetes, com o valor de 2 euros, podem ser levantados no Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim e na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim. Para mais informações, os interessados podem contactar através do endereço eletrónico bilheteiraalmeirim@gmail.com.