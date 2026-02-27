Mega Sprinter volta a encher a Pista de Atletismo de Almeirim

Imprimir

A Pista de Atletismo de Almeirim foi na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, palco de mais uma edição do Mega Sprinter, um evento que voltou a reunir centenas de alunos num dia inteiramente dedicado ao desporto, à superação pessoal e ao convívio saudável.

A iniciativa, dinamizada pelo Pelouro do Desporto do Município de Almeirim e pela Secção de Atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Alpiarça e com o apoio da Associação de Atletismo de Santarém, contou com a participação de cerca de 400 alunos, distribuídos pelas diferentes provas: Mega Sprint, Mega Km, Mega Salto e Mega Lançamento.

Ao longo da jornada, viveram-se momentos de grande entusiasmo, espírito competitivo e fair-play, num ambiente marcado pela alegria, pelo incentivo entre colegas e pelo gosto pela prática desportiva.

O evento contou ainda com a presença especial dos atletas Diogo Barrigana, André Franco e da atleta olímpica, natural de Almeirim, Sandra Barreiro, madrinha da edição deste ano, cuja participação trouxe um significado ainda mais especial ao dia.

Sandra Barreiro nasceu a 8 de fevereiro de 1972 e destacou-se nos 100 metros barreiras, sendo uma das principais referências do atletismo nacional na década de 1990. Representou clubes como o Sporting, o Benfica e o Clube de Natação de Rio Maior e foi selecionada para os Jogos Olímpicos de Verão de 1996, em Atlanta. Apesar de uma lesão grave a ter impedido de competir, a sua presença nos Jogos Olímpicos permanece como um marco notável na sua carreira.

A sua proximidade com os jovens atletas foi um dos pontos altos do evento, que transmitiu uma mensagem clara de inspiração, persistência e paixão pelo desporto.

A edição deste ano ficou marcada por desempenhos de elevado nível, com vários alunos a alcançarem marcas de grande destaque, que integraram a Tabela de Recordes.

No Mega Sprint, o grande destaque vai para Filipe Fróis, da EB 2/3 Salgueiro Maia, que estabeleceu o melhor registo absoluto da competição, ao completar a prova em 5,74 segundos, na categoria iniciados masculinos. Seguiram-se Ninjga Pedro, com 6,25 segundos, e Simão Froes, com 6,53 segundos, ambos da EB 2/3 Febo Moniz. Em femininos, a melhor marca pertenceu a Alika Pedro, também da EB 2/3 Febo Moniz, com o tempo de 6,54 segundos.

Na prova de resistência, o Mega Km, o melhor tempo foi alcançado por André Xavier, da Escola Secundária Marquês de Alorna, que concluiu a distância em 3:06.98, demonstrando grande capacidade física e resistência. Seguiram-se Duarte Domingos, da EB 2/3 Salgueiro Maia, com 3:09.98, e Miguel Baptista, da EB 2/3 Febo Moniz, com 3:23.93. No setor feminino, Maria Carolina, da EB 2/3 Febo Moniz, destacou-se ao registar o tempo de 3:59.81.

No Mega Salto, o maior registo foi obtido por Salvador Duarte, da EB 2/3 + S. José Relvas, com um salto de 5,27 metros, seguido de André Xavier, com 4,91 metros, e Filipe Fróis, com 4,83 metros. Em femininos, Mafalda Pessoa, da Escola Secundária Marquês de Alorna, alcançou a melhor marca, com 4,58 metros.

Já no Mega Lançamento, os melhores desempenhos ficaram a cargo de Rafael Almeida, da EB 2/3 Febo Moniz, que atingiu os 41,10 metros, e de Margarida Porfírio, da EB 2/3 Salgueiro Maia, com 29,51 metros, confirmando níveis técnicos muito positivos nesta disciplina.

No âmbito do desporto adaptado, destaque para Rita Santos, da EB 2/3 Febo Moniz, que se evidenciou ao conquistar o 1.º lugar nas três disciplinas em cadeira de rodas, estabelecendo novos recordes no Mega Sprint (17,26 s), Mega Km (4:10.01) e Mega Lançamento (8,75 m).