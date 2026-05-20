Taça Passovite regressa a Almeirim

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A Taça Passovite está de regresso a Almeirim no próximo dia 4 de junho, naquela que será a 5.ª edição da competição, a realizar na Pista de Atletismo de Almeirim, reunindo atletas dos escalões Sub‑14 e Sub‑16.

A prova assume um formato de competição coletiva por equipas, estando prevista a participação de até 20 equipas no escalão Sub‑14 e 12 equipas no Sub‑16, com a obrigatoriedade de cada formação apresentar pelo menos quatro atletas. Cada participante poderá competir em até três provas, sendo obrigatória a presença numa estafeta.

A edição deste ano volta a apostar na inclusão, com a presença de Desporto Adaptado, através de uma prova extra de 80 metros destinada a atletas em cadeira de rodas e tricicleta.

O programa competitivo inclui várias disciplinas do atletismo jovem. No escalão Sub‑14, destacam‑se provas como 4×60 metros, 60 metros barreiras, 4×150 metros, lançamento do vortex, salto em altura e salto com vara em distância. Já nos Sub‑16, o leque de provas integra 80 metros, 4×60 metros, lançamento do peso, salto em comprimento, salto em altura, triplo salto e estafetas, com competições adaptadas aos setores masculino e feminino.

A classificação final será definida através do somatório dos pontos obtidos pelos atletas nas provas individuais e coletivas (estafetas). Paralelamente, será também atribuída a classificação da Taça Passovite por clubes, que resulta da soma dos resultados das equipas em todos os escalões em competição, nomeadamente Sub‑14 masculino e feminino e Sub‑16 masculino e feminino.

A organização do Taça Passovite é da secção de Atletismo dos 20kms de Almeirim, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, a Associação de Atletismo de Santarém e o Município de Almeirim.