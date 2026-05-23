Atletismo de Almeirim vence Meeting Jovem da Marinha Grande

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A equipa da Associação 20 km de Almeirim voltou a estar em destaque ao conquistar o 1.º lugar no 9.º Meeting Jovem CAMG, realizado no passado dia 9 de maio, no Estádio Municipal da Marinha Grande.

A formação almeirinense terminou a competição com 80 pontos, superando a Juventude Vidigalense, que somou 70 pontos, e o Clube de Atletismo da Marinha Grande, que fechou o pódio com 60 pontos.

A prova, organizada pelo clube anfitrião, contou com a participação de 381 atletas, entre os quais 31 atletas de Almeirim, que alcançaram vários lugares de pódio e demonstraram uma prestação global de elevado nível, com diversos registos pessoais assinaláveis.

Ao nível individual, destacou‑se Alika Pedro, que conquistou o 1.º lugar no salto em comprimento (3,89 metros) e também venceu os 40 metros planos (6,52 segundos). Ainda nos primeiros lugares, José Fróis venceu os 150 metros (21,14 segundos).

Nos segundos lugares, destaque para André Xavier, nos 100 metros barreiras (16,11 segundos), resultado que valeu a marca de qualificação para os Campeonatos Nacionais de sub‑16. Também subiram ao 2.º lugar José Fróis, no lançamento do peso (7,33 metros), e Chidakash Chavda, no lançamento do vortex (24,07 metros).

Nos terceiros lugares, ficaram Emmanuella Daddie, nos 40 metros planos (7,01 segundos), Daniela Lima, também nos 40 metros (7,56 segundos), e Njinga Pedro, nos 150 metros (21,20 segundos).