Parreira em festa com o Festival do Cogumelo até domingo

A Parreira voltou a afirmar-se, esta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, como o centro da micologia, da gastronomia e da animação cultural com a inauguração da 9.ª edição do Festival do Cogumelo, um dos eventos mais emblemáticos do concelho da Chamusca, que decorre até domingo, dia 1 de março.

A abertura oficial contou com a atuação do Coro da Academia Sénior da Parreira e Chouto, seguindo-se momentos de showcooking, degustações e animação musical, num primeiro dia marcado por forte adesão do público. O chef Bernardo Sequeira foi um dos destaques da noite, juntamente com as atuações de Luís Trigacheiro e do DJ Hot Crazy Boy, criando um ambiente de festa e convívio.

Durante a inauguração, em declarações ao Jornal O Almeirinense, o presidente da Junta da União de Freguesias de Parreira e Chouto, Vasco Lopes, sublinhou que o principal objetivo do evento passa por atrair cada vez mais visitantes à freguesia. “Queremos que venham pessoas não só do nosso concelho, mas também de fora, e proporcionar o melhor que este festival tem para mostrar”, afirmou.

Questionado sobre os desafios da organização, especialmente por se tratar da primeira grande iniciativa que organiza enquanto presidente da junta, o autarca reconheceu as dificuldades acrescidas, nomeadamente devido às recentes adversidades provocadas pelo mau tempo. “Foi um pouco mais difícil do que esperávamos, até pelo cansaço acumulado das últimas semanas, mas conseguimos e vamos continuar a dar a volta por cima”, garantiu.

Também presente na inauguração, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, destacou a importância de manter a identidade do festival, aliando tradição e inovação. “Queremos deixar uma marca de continuidade, mas também de qualidade. Aprender com o passado e melhorar para o futuro, para que este festival atraia cada vez mais pessoas à Parreira e ao concelho da Chamusca”, referiu.

Ao longo de três dias, o recinto oferece um programa diversificado que inclui passeios micológicos, palestras, workshops, oficinas para crianças, showcookings com chefs de renome, animação musical e provas de produtos regionais. A programação pretende reforçar a ligação entre o território, a gastronomia e a valorização dos recursos naturais, promovendo simultaneamente o mundo rural e a economia local.

No sábado, dia 28 de fevereiro, o programa arranca pela manhã com um passeio micológico orientado pela engenheira Marta Ferreira. Durante a tarde, realiza-se uma palestra sobre compostagem de resíduos lenhosos por fungos decompositores, bem como oficinas dedicadas ao cogumelo para crianças, degustações e vários momentos de livecooking, com destaque para o showcooking da chef Justa Nobre. A animação musical da noite estará a cargo de Syro, seguindo-se o DJ Eleven.

Já no domingo, dia 1 de março, o festival volta a apostar no contacto direto com a natureza, com novo passeio micológico, desta vez orientado pelo engenheiro Ricardo Torres. O dia inclui ainda workshops de cultivo caseiro de cogumelos, demonstrações, o concurso “Caixa Mistério em Família 2026” e o showcooking do chef Carlos Afonso, culminando com a atuação da cantora Rebeca no encerramento do certame.