Almeirim vai ter gabinete de apoio ao investidor e ao empresário

O executivo socialista da Câmara Municipal de Almeirim apresentou uma proposta que foi aprovada, em Assembleia Municipal, a criação do gabinete de apoio ao investidor e ao empresário, que vai funcionar nas instalações onde funciona a MovAlmeirim, na rua Dionísio Saraiva em Almeirim.



