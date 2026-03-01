Shopping cart

Economia

Almeirim vai ter gabinete de apoio ao investidor e ao empresário

Por: Redação 01 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O executivo socialista da Câmara Municipal de Almeirim apresentou uma proposta que foi aprovada, em Assembleia Municipal, a criação do gabinete de apoio ao investidor e ao empresário, que vai funcionar nas instalações onde funciona a MovAlmeirim, na rua Dionísio Saraiva em Almeirim.

Este é dos temas em desenvolvimento na edição de O ALMEIRINENSE que está a chegar às bancas.

