Fazendense aplica goleada das antigas e sobe a líder do campeonato

A Associação Desportiva Fazendense assinou este domingo uma das maiores goleadas dos últimos anos no futebol distrital ao vencer o Tramagal por expressivos 10-0, em jogo da 20.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim não deu qualquer hipótese ao adversário e com este triunfo, aproveitou da melhor forma o empate do Mação, em Torres Novas, e ascendeu à liderança isolada do campeonato, passando a somar mais um ponto do que o rival direto quando faltam cada vez menos jornadas para o fim da prova.

Na próxima ronda, os “Charnecos” voltam a jogar em casa, onde recebem o Porto Alto, numa partida que ganha agora importância acrescida na luta pelo título.

Já na 2.ª Divisão distrital, o Sport Lisboa e Benfica do Ribatejo voltou a não conseguir pontuar. A equipa recebeu o Rio Maior e acabou derrotada por 2-0, somando novo desaire.