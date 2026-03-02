Câmara renova programa “Almeirim.on.Bike” com investimento de 38 mil euros

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou, na reunião realizada esta segunda-feira, dia 2 de março, a renovação do programa de apoio à aquisição de bicicletas “Almeirim.on.Bike”. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal.

A iniciativa mantém os mesmos moldes da edição anterior e tem como objetivo incentivar a utilização da bicicleta como meio de transporte diário no concelho. O apoio é atribuído sob a forma de um vale correspondente a 50% do valor de aquisição, até ao montante máximo de 290 euros por bicicleta, representando um aumento face ao limite definido no ano anterior (250 euros).

O programa está limitado a 200 bicicletas e representa um investimento municipal de 38 mil euros, um aumento face aos 25 mil euros da edição anterior. De acordo com a autarquia, a medida pretende promover hábitos de mobilidade mais sustentáveis, contribuindo para a transição energética e para a redução da pegada ambiental, com impacto positivo também ao nível económico.

As lojas interessadas em aderir ao programa devem formalizar a inscrição junto da Câmara Municipal. Por sua vez, os munícipes que pretendam beneficiar do apoio poderão apresentar a sua candidatura e realizar a respetiva inscrição em data a anunciar.