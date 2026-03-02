GNR regista 52 casos de uso indevido do telemóvel ao volante numa semana

Imprimir

A utilização indevida do telemóvel durante a condução destacou-se como uma das infrações mais frequentes na última semana de operações de fiscalização da GNR, realizadas entre 23 de fevereiro e 1 de março, no distrito de Santarém. Nesse período, foram registadas 52 situações relacionadas com este comportamento, considerado um dos principais fatores de distração e risco na estrada.

As ações de fiscalização desenvolvidas deram origem à identificação de 760 infrações rodoviárias e à constituição de 50 detenções.

No conjunto das detenções, destacam-se 27 por condução sob o efeito do álcool e oito por condução sem habilitação legal. Foram ainda registadas três detenções por tráfico de estupefacientes, três por desobediência, duas por detenção de armas proibidas e uma por resistência e coação sobre funcionário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram identificadas 138 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 50 por falhas ou ausência de iluminação e sinalização, 39 por excesso de velocidade, 34 por condução com taxa de álcool superior ao limite legal, 32 por falta de seguro de responsabilidade civil, 18 relacionadas com tacógrafos e 17 por incumprimento na utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças.

Durante o mesmo período, foram registados 85 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 22 feridos ligeiros.

No plano da fiscalização geral, foram levantados 142 autos de contraordenação, 73 no âmbito do trânsito e segurança rodoviária, 49 autos genéricos, nove relativos a animais de companhia e 11 relacionados com o consumo de produtos estupefacientes.