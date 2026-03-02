Shopping cart

“Qualquer cidadão pode apresentar sugestões, observações ou pedidos de alteração”, diz Filipe Torres

Por: Redação 02 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim tem aberto até 26 março, o período de discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), instrumento essencial para o ordenamento e desenvolvimento do território do concelho.

Filipe Torres, vereador do câmara municipal de Almeirim, fala na edição de O ALMEIRINENSE de 1 março sobre este tema.

almeirimpdm

