Almeirim recebeu encontro distrital “Frisbee para Todos” dedicado à inclusão

Imprimir

O Parque Desportivo ABC, em Almeirim, recebeu na quarta-feira, dia 4 de março, o encontro distrital “Frisbee para Todos”, uma iniciativa promovida pelo Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL), com o apoio do Município de Almeirim.

A atividade reuniu utentes de várias instituições da região, num dia dedicado ao desporto adaptado e à inclusão. Através da prática de frisbee, os participantes tiveram oportunidade de desenvolver competências motoras, reforçar o espírito de equipa e promover a convivência entre diferentes realidades institucionais.

O encontro contou com a presença do vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Carlos Pavoeiro, que desempenha igualmente funções como chefe de missão. A participação do dirigente sublinhou a relevância do desporto adaptado enquanto instrumento de inclusão e valorização pessoal.

Estiveram representadas a APPACDM de Santarém, o CIRE de Tomar, O Ninho de Rio Maior, o CRIBE de Benavente, o CRIA de Abrantes, o CRITE de Torres Novas, o CRIC de Coruche e o CRIO de Ourém, que envolveram técnicos e utentes num ambiente marcado pela partilha e pelo convívio.

A jornada terminou com um momento gastronómico centrado na tradicional Sopa da Pedra, confecionada pela Confraria Gastronómica de Almeirim.