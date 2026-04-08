Alpiarça dinamiza Caminhada Azul para sensibilização sobre o autismo

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O Município de Alpiarça vai realizar, no próximo dia 19 de abril, a iniciativa “Caminhada Azul”, dedicada à sensibilização para o autismo e à promoção de valores como a inclusão, a empatia e o respeito pelas diferenças.

A atividade tem início marcado para as 09h30, com ponto de encontro no Mercado Municipal, e integra o programa do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. A organização está a cargo do CLDS 5G Alpiarça Incluir+.

Com um percurso de cinco quilómetros, a caminhada apresenta um grau de dificuldade fácil, sendo acessível a participantes de todas as idades. Ao longo do trajeto, os participantes serão convidados a envolver-se numa experiência simbólica e participativa, que inclui momentos de reflexão sobre a importância de uma sociedade mais inclusiva.

Cada inscrito terá direito a um kit de participação, composto por água, uma maçã, uma pulseira, elementos para a construção de um quadro inclusivo e fitas destinadas à decoração do laço azul, símbolo associado à causa.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até ao dia 16 de abril, podendo ser efetuada através de um formulário online ou contacto telefónico disponibilizado pela organização (939 190 003).

Os participantes são aconselhados a usar calçado confortável e uma camisola ou t-shirt azul, conforme a cor do tema da iniciativa.