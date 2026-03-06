Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • ADCR Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel
Desporto

ADCR Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

Por: Daniel Cepa 06 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros recebe no próximo domingo, 8 de março, a equipa dos Lobos do Carvalhal, em jogo a contar para as meias-finais da Taça Fundação Inatel.

A partida está marcada para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, e pode colocar a formação do concelho de Almeirim na final da competição.

Em nota divulgada nas redes sociais, o clube apelou à presença dos adeptos para apoiar a equipa neste encontro decisivo. “Vamos encher o nosso complexo desportivo para ajudar a nossa equipa a chegar à final”, refere a publicação.

O jogo assume especial importância para o conjunto de Paço dos Negros, que procura garantir um lugar na final da prova organizada pela Fundação Inatel.

Etiquetas Relacionadas:
desportofutebolinatelpaço dos negros

Notícias relacionadas

Desporto

Ana Tomaz estreia-se na seleção sub23

BY-Redação 6 de Março, 2026
Desporto

Fazendense quer apoio dos adeptos para jogo decisivo frente ao AREPA

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026
Desporto

João Duarte vence na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026
Sociedade

Furto de trotinetes junto ao Pavilhão ABC durante treino de juniores do Futalmeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026
Região

Corrida das Pontes celebra 20 anos com edição marcada para 31 de maio

BY-Inês Ribeiro 2 de Março, 2026
Desporto

Paço dos Negros empata em casa frente ao Estevense

BY-Daniel Cepa 2 de Março, 2026