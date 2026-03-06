ADCR Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

Imprimir

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros recebe no próximo domingo, 8 de março, a equipa dos Lobos do Carvalhal, em jogo a contar para as meias-finais da Taça Fundação Inatel.

A partida está marcada para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, e pode colocar a formação do concelho de Almeirim na final da competição.

Em nota divulgada nas redes sociais, o clube apelou à presença dos adeptos para apoiar a equipa neste encontro decisivo. “Vamos encher o nosso complexo desportivo para ajudar a nossa equipa a chegar à final”, refere a publicação.

O jogo assume especial importância para o conjunto de Paço dos Negros, que procura garantir um lugar na final da prova organizada pela Fundação Inatel.