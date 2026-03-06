Alpiarça debate impacto das tempestades com agricultores da Lezíria do Tejo

Imprimir

O auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe no próximo sábado, 7 de março, o Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Alpiarça dedicada à análise do impacto das recentes tempestades no setor agrícola e às medidas de apoio disponíveis para os produtores da região.

O encontro decorrerá entre as 09h00 e as 17h30, reunindo agricultores, associações do setor, entidades regionais, autarquias e instituições financeiras, num espaço de debate e partilha de informação sobre os desafios atuais da agricultura na região.

Subordinada ao tema “Impacto das Tempestades e Medidas de Apoio ao Setor Agrícola”, a iniciativa pretende discutir as consequências das recentes condições meteorológicas adversas na produção agrícola e nas infraestruturas de apoio à atividade, bem como apresentar instrumentos de apoio à recuperação das explorações e ao reforço da resiliência do setor.

A sessão de abertura está marcada para as 09h30, seguindo-se três painéis temáticos ao longo do dia. O primeiro será dedicado ao impacto das tempestades na produção agrícola, com destaque para o levantamento de prejuízos e danos em explorações e infraestruturas. Segue-se um segundo painel sobre medidas de apoio e instrumentos financeiros disponíveis, incluindo apoios extraordinários, seguros e linhas de financiamento.

Durante a tarde, o terceiro painel abordará estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com enfoque na gestão da água e na necessidade de infraestruturas agrícolas mais resilientes.

Com esta iniciativa, o município pretende reforçar o diálogo e a cooperação entre agricultores e entidades do setor, promovendo a identificação de soluções que contribuam para a sustentabilidade e para a capacidade de resposta da agricultura na Lezíria do Tejo.

Programa:

• 09h00 – Receção

• 09h30 – Sessão de abertura

• 10h15 – Painel I: Impacto das tempestades na produção agrícola

• 11h30 – Pausa para café

• 12h00 – Painel II: Medidas de apoio e instrumentos financeiros

• 13h30 – Almoço livre

• 14h30 – Painel III: Estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas

• 17h15 – Encerramento e síntese de conclusões.