Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Alpiarça debate impacto das tempestades com agricultores da Lezíria do Tejo
Região

Alpiarça debate impacto das tempestades com agricultores da Lezíria do Tejo

Por: Daniel Cepa 06 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe no próximo sábado, 7 de março, o Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Alpiarça dedicada à análise do impacto das recentes tempestades no setor agrícola e às medidas de apoio disponíveis para os produtores da região.

O encontro decorrerá entre as 09h00 e as 17h30, reunindo agricultores, associações do setor, entidades regionais, autarquias e instituições financeiras, num espaço de debate e partilha de informação sobre os desafios atuais da agricultura na região.

Subordinada ao tema “Impacto das Tempestades e Medidas de Apoio ao Setor Agrícola”, a iniciativa pretende discutir as consequências das recentes condições meteorológicas adversas na produção agrícola e nas infraestruturas de apoio à atividade, bem como apresentar instrumentos de apoio à recuperação das explorações e ao reforço da resiliência do setor.

A sessão de abertura está marcada para as 09h30, seguindo-se três painéis temáticos ao longo do dia. O primeiro será dedicado ao impacto das tempestades na produção agrícola, com destaque para o levantamento de prejuízos e danos em explorações e infraestruturas. Segue-se um segundo painel sobre medidas de apoio e instrumentos financeiros disponíveis, incluindo apoios extraordinários, seguros e linhas de financiamento.

Durante a tarde, o terceiro painel abordará estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com enfoque na gestão da água e na necessidade de infraestruturas agrícolas mais resilientes.

Com esta iniciativa, o município pretende reforçar o diálogo e a cooperação entre agricultores e entidades do setor, promovendo a identificação de soluções que contribuam para a sustentabilidade e para a capacidade de resposta da agricultura na Lezíria do Tejo.

Programa:
• 09h00 – Receção
• 09h30 – Sessão de abertura
• 10h15 – Painel I: Impacto das tempestades na produção agrícola
• 11h30 – Pausa para café
• 12h00 – Painel II: Medidas de apoio e instrumentos financeiros
• 13h30 – Almoço livre
• 14h30 – Painel III: Estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas
• 17h15 – Encerramento e síntese de conclusões.

Etiquetas Relacionadas:
agricultoresagriculturaalpiarçaregião

Notícias relacionadas

Economia

Associação empresarial propõe criação estrutura para acompanhar impacto económico das intempéries na Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 1 de Março, 2026
Região

Jornadas de Gastronomia – Coruche à Mesa regressam com 12 restaurantes na maior edição de sempre

BY-Daniel Cepa 26 de Fevereiro, 2026
Região

ULS Lezíria apresenta plano de iniciativas para 2026 sob o lema “#SomosTodosULSLezíria”

BY-Daniel Cepa 23 de Fevereiro, 2026
Região

Despiste deixa jovem de 29 anos em estado grave em Alpiarça

BY-Daniel Cepa 22 de Fevereiro, 2026
Região

Alpiarça promove seminário sobre Resiliência Climática e Proteção Civil

BY-Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026
Região

Rastreios gratuitos de cancro da pele e oral em Santarém

BY-Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026