Alpiarça recebeu delegação do Conselho da Europa

O município de Alpiarça recebeu, no dia 5 de março, uma delegação internacional do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, no âmbito de uma missão dedicada à avaliação do funcionamento da governação local nos Estados-membros.

A comitiva foi recebida nos Paços do Concelho pela presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona, pela presidente da Assembleia Municipal, Regina Ferreira, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Jorge Costa.

Durante o encontro foram partilhadas experiências e discutidos desafios relacionados com o papel das autarquias na consolidação da democracia local, na gestão de políticas públicas e no reforço da proximidade entre instituições e cidadãos.

A visita integrou o trabalho de acompanhamento da Carta Europeia da Autonomia Local, promovendo a cooperação entre entidades locais e organismos europeus, bem como a partilha de boas práticas na governação local.