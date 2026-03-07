Aula de bachata assinala Dia Internacional da Mulher em Almeirim

Imprimir

Almeirim vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma aula aberta de dança latina na Praça Lourenço de Carvalho.

A iniciativa está marcada para domingo, 8 de março, às 10h30, e convida a população a participar numa aula de bachata, num momento que pretende celebrar a data de forma ativa e descontraída.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser feita nas Piscinas Municipais de Almeirim ou através de um formulário online disponibilizado pela organização.

A atividade integra as comemorações promovidas pelo Município de Almeirim e pretende incentivar a prática de atividade física, ao mesmo tempo que promove momentos de convívio e celebração da data.

Os interessados podem garantir a participação através do formulário disponível aqui.