Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Aula de bachata assinala Dia Internacional da Mulher em Almeirim
Desporto

Aula de bachata assinala Dia Internacional da Mulher em Almeirim

Por: Daniel Cepa 07 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Almeirim vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma aula aberta de dança latina na Praça Lourenço de Carvalho.

A iniciativa está marcada para domingo, 8 de março, às 10h30, e convida a população a participar numa aula de bachata, num momento que pretende celebrar a data de forma ativa e descontraída.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser feita nas Piscinas Municipais de Almeirim ou através de um formulário online disponibilizado pela organização.

A atividade integra as comemorações promovidas pelo Município de Almeirim e pretende incentivar a prática de atividade física, ao mesmo tempo que promove momentos de convívio e celebração da data.

Os interessados podem garantir a participação através do formulário disponível aqui.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimbachatadançadesporto

Notícias relacionadas

Desporto

Ana Tomaz estreia-se na seleção sub23

BY-Redação 6 de Março, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

BY-Daniel Cepa 6 de Março, 2026
Desporto

Fazendense quer apoio dos adeptos para jogo decisivo frente ao AREPA

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026
Cultura

Nuno Rodrigues despede-se de forma emotiva do “irmão” dos Wako

BY-Redação 5 de Março, 2026
Sociedade

Piloto de Almeirim destacada pela Base Aérea de Beja no Dia Internacional da Mulher

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026
Sociedade

É de Almeirim o novo chefe da Casa Militar

BY-Redação 4 de Março, 2026