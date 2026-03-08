HC Os Tigres vence Alenquer e soma três pontos importantes

Imprimir

O Hóquei Clube Os Tigres venceu, na tarde de sábado, 7 de março, o Sport Alenquer e Benfica por 4-3, em jogo da 19.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de hóquei em patins.

Afonso Silva esteve em destaque ao apontar dois golos, enquanto os restantes tentos foram marcados por Alexandre Costa e Francisco Santos.

Com este resultado, o HC Os Tigres passam a somar 22 pontos na competição e mantêm o 11.º lugar na classificação.

Na próxima jornada, a formação almeirinense desloca-se ao terreno do Sporting CP B.