Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • HC Os Tigres vence Alenquer e soma três pontos importantes
Desporto

HC Os Tigres vence Alenquer e soma três pontos importantes

Por: Daniel Cepa 08 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres venceu, na tarde de sábado, 7 de março, o Sport Alenquer e Benfica por 4-3, em jogo da 19.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de hóquei em patins.

Afonso Silva esteve em destaque ao apontar dois golos, enquanto os restantes tentos foram marcados por Alexandre Costa e Francisco Santos.

Com este resultado, o HC Os Tigres passam a somar 22 pontos na competição e mantêm o 11.º lugar na classificação.

Na próxima jornada, a formação almeirinense desloca-se ao terreno do Sporting CP B.

Etiquetas Relacionadas:
desportohóqueihoquei clube os tigres

Notícias relacionadas

Desporto

Aula de bachata assinala Dia Internacional da Mulher em Almeirim

BY-Daniel Cepa 7 de Março, 2026
Desporto

Ana Tomaz estreia-se na seleção sub23

BY-Redação 6 de Março, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros recebe Lobos do Carvalhal nas meias-finais da Taça Fundação Inatel

BY-Daniel Cepa 6 de Março, 2026
Desporto

Fazendense quer apoio dos adeptos para jogo decisivo frente ao AREPA

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026
Desporto

João Duarte vence na abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026
Sociedade

Furto de trotinetes junto ao Pavilhão ABC durante treino de juniores do Futalmeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026