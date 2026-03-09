Fazendense empata e perde liderança

Imprimir

A Associação Desportiva Fazendense empatou a zero na receção à AR Porto Alto, no passado domingo, dia 8 de março, em partida a contar para a 18.ª jornada do campeonato distrital de Santarém da 1.ª divisão.

A equipa de Fazendas de Almeirim desperdiçou uma grande penalidade e não conseguiu a vitória, que manteria a equipa no primeira posição da tabela. O Mação venceu o Riachense e voltou a liderar a competição.

De recordar que os charnecos tem um jogo em atraso para disputar com o U.Tomar.

O Fazendense tem deslocação ao terreno do Coruchense na próxima jornada.