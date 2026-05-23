Fazendense sagra-se campeão distrital

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A Associação Desportiva Fazendense sagrou-se este sábado, dia 23 de maio, campeã da 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, após golear o CD Amiense por 4-0, no Campo da Azenha, em jogo da 30.ª e última jornada do campeonato.

A equipa de Fazendas de Almeirim entrou em campo determinada a não deixar escapar o título e construiu uma vantagem confortável ainda na primeira parte. Gomez abriu o marcador na conversão de uma grande penalidade e, pouco depois, Rafa ampliou para 2-0, colocando os charnecos em posição privilegiada para confirmar a conquista do campeonato.

Na segunda parte, o Fazendense manteve a intensidade e voltou a marcar por duas vezes, ambas através da marca dos onze metros. Leo fez o terceiro golo da partida e Tiago Carvalho fechou a contagem em 4-0, selando de forma categórica a vitória e o título distrital.

Num encontro marcado pela emoção e pela forte presença de adeptos fazendenses, a formação orientada por Zé Miguel Dias demonstrou maturidade competitiva e segurança perante o adversário.

Depois de uma época consistente, o Fazendense termina assim no topo da classificação, com 74 pontos, e conquista o título distrital da Associação de Futebol de Santarém.

No final da partida, jogadores, equipa técnica e adeptos festejaram no relvado um triunfo muito aguardado pelo clube de Fazendas de Almeirim.