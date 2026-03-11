Shopping cart

Economia

Guia Michelin recomenda Restaurante Cisco em Almeirim

Por: Redação 11 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O restaurante Cisco renovou a presença no leque dos restaurantes recomendados no Guia MICHELIN 2026, o que acontece pelo quarto ano consecutivo.

“Muito obrigado a quem nos acompanha neste trajeto, em especial à nossa Equipa por toda a sua dedicação!”, destacou Alexandre Albergaria Diniz.

Distinção ocorreu na Gala do Guia Michelin Portugal realizado esta terça-feira, 10 de março, no Savoy Palace do Funchal (Madeira). Quase 500 pessoas assistiram à cerimónia que foi apresentada pela atriz Daniela Ruah.

