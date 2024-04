Guia Michelin 2024: Cisco renova recomendação

O Restaurante O Cisco recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a recomendação do Guia Michelin 2024



“Dia de receber a placa que renova a recomendação no @michelinguide 2024. Representa assim toda a dedicação da Equipa do CISCO e a ela lhe pertence.

Assim como a todos os que nos acompanham, e também à nossa Cidade de Almeirim. Muito obrigado!”, sublinha Alexandre Albergaria no momento de recebeu tão prestigiada distinção.