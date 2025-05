Cisco recebe placa Restaurante Recomendado no Guia Michelin

O Restaurante “Cisco” recebeu, no dia 14 maio, a placa que confirma a renovação como Restaurante Recomendado no Guia Michelin 2025.



“Este reconhecimento, que ficará ao lado das distinções anteriores, simboliza a consistência, dedicação e espírito de equipa que sustentam o trabalho diário. É um marco partilhado com orgulho por toda a equipa, reforçando o compromisso contínuo com a qualidade e autenticidade da cozinha do Cisco”, destaca Alexandre Albergaria.