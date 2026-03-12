Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 12.MAR

Por: Redação 12 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


O Evangelho, mesmo conhecido, é sempre inesperado. Imagine-se, manda perdoar setenta vezes sete. Isto é, sempre! Porque sete é o número da totalidade. Imediatamente, há quem grite que não se pode ser insensível à ofensa, que isso é desumano. Humano é responder ao agressor de modo que ele reconheça o seu erro e queira mudar de conduta. É o que nem a vingança nem o desespero conseguem, mas só o perdão.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

