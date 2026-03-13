Obras de reabilitação de uma das principais entradas de Almeirim já arrancaram

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A Câmara Municipal de Almeirim deu início esta sexta-feira, dia 13 de março, às obras de reabilitação de uma das principais entradas da cidade, numa intervenção que tem como objetivo melhorar as deslocações a pé, reforçar a segurança e valorizar aquela zona urbana.

Os trabalhos decorrem no troço compreendido entre a Quinta da Alorna e a Travessa de São Roque. A intervenção prevê a construção de novos passeios, com o objetivo de melhorar significativamente a mobilidade pedonal, bem como a realização de melhorias ao nível da iluminação pública e da drenagem de águas pluviais.

De acordo com a autarquia, estas alterações deverão contribuir para tornar o espaço mais seguro e funcional para residentes e visitantes, ao mesmo tempo que permitem requalificar e embelezar uma das entradas da cidade, considerada há muito necessitada de intervenção.

Recorde-se que o projeto já tinha sido anunciado pelo Município de Almeirim em julho de 2023, como parte de um conjunto de intervenções destinadas à melhoria do espaço público e das acessibilidades na cidade. Na altura, a autarquia destacou a importância da reabilitação daquele acesso urbano, sublinhando a necessidade de reforçar as condições de segurança e mobilidade.

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