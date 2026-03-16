Condução sob efeito do álcool lidera detenções da GNR na última semana

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A condução sob o efeito do álcool esteve em destaque nas ações do Comando Territorial de Santarém da GNR durante a última semana. Entre 9 e 15 de março, foram detidas 24 pessoas por este crime, num total de 46 detenções registadas no distrito.

De acordo com o balanço operacional divulgado pela GNR, em comunicado ao jornal O Almeirinense, a condução sem habilitação legal foi a segunda principal causa de detenção, com 12 casos. Foram ainda detidas três pessoas por desobediência, uma por detenção de armas proibidas, uma por resistência e coação sobre funcionário e outra por falsificação de documentos.

No âmbito da fiscalização rodoviária, os militares detetaram 603 infrações. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a irregularidade mais frequente, com 131 ocorrências. Seguiram-se 59 infrações relacionadas com a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças.

Foram igualmente detetadas 42 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil, 36 relacionadas com tacógrafos e 32 por uso indevido do telemóvel durante a condução. As autoridades assinalaram ainda 26 casos de falta de iluminação e sinalização, 26 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e cinco por excesso de velocidade.

Durante o mesmo período, foram registados 90 acidentes rodoviários no distrito de Santarém. Destes resultou uma vítima mortal, dois feridos graves e 17 feridos leves.

No âmbito da fiscalização geral, foram levantados 66 autos de contraordenação. Destes, 34 dizem respeito a matérias de trânsito e segurança rodoviária, 23 correspondem a autos genéricos, cinco estão relacionados com consumo de produtos estupefacientes e quatro com situações envolvendo animais de companhia.