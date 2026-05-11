Fazendense vence Pontével e mantém liderança a duas jornadas do fim

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A Associação Desportiva Fazendense venceu na tarde de domingo, dia 10 de maio, o GD Pontével, por 3‑0, em encontro da 28.ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém, reforçando a liderança da competição.

Os golos da equipa de Fazendas de Almeirim foram apontados por Leandro, Guilhas e Torres Gomez, numa exibição segura que permitiu ao Fazendense somar mais três pontos e atingir os 70 pontos, mantendo uma vantagem de três pontos sobre o segundo classificado, o Mação, quando faltam apenas duas jornadas para o final do campeonato.

A temporada pode tornar‑se histórica para o clube, que continua na luta pela conquista do campeonato distrital e está igualmente apurado para a final da Taça do Ribatejo, marcada para o próximo dia 30 de maio, em Fátima, no Estádio Papa Francisco.

A direção do clube lançou um apelo à presença dos adeptos na final da Taça do Ribatejo, sublinhando a importância do apoio num jogo decisivo. Para o efeito, o Fazendense assegurou a disponibilização de um autocarro para transportar os adeptos até Fátima.

A deslocação realiza‑se a 30 de maio de 2026, com saída marcada para as 14h00, estando disponíveis 40 vagas. As reservas podem ser efetuadas através do número 912 861 554, sendo que o valor inclui o transporte e o bilhete para o jogo.

O clube apela à mobilização da massa associativa para apoiar a equipa até ao apito final, num momento que pode marcar a história recente do Fazendense.