Alpiarça promove seminário dedicado à resiliência climática e proteção civil

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Alpiarça vai receber, no dia 18 de março de 2026, o seminário “Resiliência Climática e Proteção Civil – Alpiarça na Vanguarda da Resiliência Climática”, uma iniciativa do Município de Alpiarça em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil e integrada no projeto europeu Interreg Europe – RESUREXION. O encontro decorre entre as 09h00 e as 17h00, no Auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça.

O seminário pretende estabelecer um espaço de reflexão e trabalho sobre os desafios colocados pelas alterações climáticas, reunindo especialistas, técnicos e responsáveis políticos. Em debate estarão temas como a governação do território, a antecipação de riscos, o reforço da resiliência das comunidades e as vulnerabilidades específicas de territórios localizados em bacias hidrográficas sujeitas a fenómenos extremos.

A sessão de abertura está marcada para as 09h30, com intervenções da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, do presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, João Teixeira Leite (a confirmar), e da ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

O programa técnico integra vários painéis temáticos dedicados à evolução dos modelos de proteção civil, energia e infraestruturas críticas, cibersegurança, fenómenos climáticos extremos, gestão da água e do clima, biodiversidade em meios fluviais e soluções baseadas na natureza para reforço da resiliência territorial.

Durante a tarde, o encontro centra-se no projeto europeu RESUREXION, através de sessões de trabalho colaborativo orientadas para a identificação de problemas e definição de soluções estratégicas para o futuro do território. O dia termina com uma síntese das conclusões recolhidas ao longo dos debates.

A realização deste seminário reforça a aposta de Alpiarça na capacitação institucional e na cooperação intermunicipal e europeia, afirmando o concelho como um território ativo na promoção da resiliência climática e na preparação das comunidades para desafios ambientais cada vez mais exigentes.