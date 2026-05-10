Paço dos Negros apurado para as meias‑finais do campeonato distrital do INATEL

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A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu, na tarde deste domingo, dia 10 de maio, a qualificação para as meias‑finais do campeonato distrital do INATEL de Santarém, depois de um encontro equilibrado frente ao GDRC Tramaga.

A partida, disputada em Paço dos Negros e a contar para a fase final do campeonato distrital, terminou empatada 1‑1 no tempo regulamentar, com João Francisco a apontar o golo da formação da casa. O desfecho acabou por ser decidido nas grandes penalidades, onde a equipa de Paço dos Negros foi mais eficaz, vencendo por 6‑5.

Com este triunfo, a ADCR Paço dos Negros assegura não só a presença nas meias‑finais da competição distrital, como também o apuramento para a fase nacional do INATEL, alcançando mais um objetivo importante na presente temporada.

Ainda este domingo, a equipa volta a entrar em campo em casa, para disputar as meias‑finais, frente ao CF Estevense 1952, num encontro decisivo que vale o acesso à final do campeonato distrital.

O clube deixou um agradecimento especial aos adeptos, que marcaram presença em grande número.