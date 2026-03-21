Centro de Referência de Cancro do Reto da ULS Lezíria obtém certificação de qualidade “Nível Bom”

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O Centro de Referência na área de Oncologia de Adultos – Cancro do Reto, da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), recebeu a certificação de qualidade “Nível Bom” atribuída pelo Comité de Certificação da Direção-Geral da Saúde (DGS). A avaliação segue o modelo da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), adotado oficialmente pelo Ministério da Saúde.

A distinção resulta de um processo de avaliação baseado em critérios rigorosos que abrangem diversas dimensões da atividade assistencial e organizacional, incluindo prática clínica, segurança do doente, gestão por processos e melhoria contínua. O modelo ACSA pretende reforçar a qualidade, a eficiência e a segurança nas unidades de saúde, incentivando a adoção de boas práticas e a monitorização sistemática dos resultados.

Para Olena Teslyak, coordenadora do Centro de Referência, este reconhecimento representa “o resultado da dedicação e do profissionalismo de todos os intervenientes”. A responsável sublinha que o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos permitiu consolidar uma resposta especializada e centrada no utente, salientando que “o contributo de cada elemento foi determinante para alcançar este resultado”.

A certificação “Nível Bom” reforça o compromisso da ULS Lezíria com a promoção da qualidade, a segurança clínica e a prestação de cuidados especializados na área da oncologia, representando um passo relevante no reforço da confiança dos utentes e no reconhecimento nacional da instituição.