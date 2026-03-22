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Sociedade

PJ investiga tiros disparados contra espaço noturno

Por: Redação 22 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária está a investigar a origem de vários disparos que aconteceram na última madrugada, num espaço de diversão nocturna da cidade de Almeirim.

Pelo que o O ALMEIRINENSE apurou, um homem terá sido expulso, por mau comportamento no interior do espaço. Depois de sair foi ao carro, onde tinha uma arma e efectuou vários disparos.

Não há feridos a registar.

Primeiro a GNR de Almeirim esteve no local, mas depois a PJ tomou conta da ocorrência.

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