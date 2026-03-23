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Política

Deputado Hugo Costa visita obras do Centro de Saúde de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém, Hugo Costa, visitou esta segunda-feira, dia 23 de março, as obras de reabilitação e ampliação do Centro de Saúde de Almeirim, numa iniciativa de acompanhamento aos projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A visita contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, bem como de vereadores do executivo municipal, entre os quais Filipe Torres, responsável pelo pelouro das obras, que acompanharam a comitiva durante o percurso pelo espaço.

Segundo explicou Hugo Costa, esta visita insere-se numa ação promovida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que decidiu acompanhar no terreno o avanço das obras financiadas pelo PRR em todo o país. “O Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu visitar obras do PRR durante o mês de março. No caso do distrito de Santarém, decidimos começar pelas obras na área da saúde”, afirmou o deputado durante a visita.

O deputado sublinhou que o objetivo destas deslocações passa por acompanhar a evolução dos projetos e perceber em que fase se encontram, tendo em conta os desafios que algumas obras enfrentam. “São investimentos que estão no terreno e que são importantes, quer na área da saúde, quer noutras áreas como educação ou habitação, e que têm de ser cumpridos”, referiu.

No caso concreto do Centro de Saúde de Almeirim, Hugo Costa destacou a relevância da intervenção para o reforço da capacidade de resposta da unidade de saúde e para a melhoria das condições de atendimento à população.

A obra faz parte de um projeto global dividido em três fases, estando a primeira fase organizada em dois lotes distintos. Neste momento estão em curso os trabalhos do primeiro lote, financiado pelo PRR, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros.

Esta primeira etapa contempla a remodelação e ampliação do edifício existente, com o objetivo de modernizar as instalações e melhorar as condições de funcionamento dos serviços, tanto para utentes como para profissionais de saúde.

O projeto global de requalificação do Centro de Saúde de Almeirim prevê reforçar a capacidade da infraestrutura, criando novas áreas clínicas e técnicas e contribuindo para uma resposta mais eficiente às necessidades da população.

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