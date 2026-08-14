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    ULS Lezíria aposta em serviços digitais mais acessíveis a todos

    Por: Inês Ribeiro 14 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai tornar mais acessíveis os seus principais serviços digitais, através de um investimento de 9.950 euros, acrescido de IVA, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

    A intervenção abrange a aplicação myULS Lezíria e o Portal do Utente, que serão adaptados às normas internacionais WCAG 2.1, nível AA. A atualização pretende facilitar o acesso às plataformas por pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva, permitindo uma utilização mais simples e autónoma.

    O projeto permitiu ainda implementar o Selo de Usabilidade e Acessibilidade Digital – Nível 3 (Ouro), associado a um conjunto de melhorias na utilização dos serviços digitais.

    Entre as alterações previstas está a possibilidade de aumentar o tamanho do texto até 200%, melhorar os contrastes visuais e utilizar tecnologias de apoio e teclados externos. Os conteúdos multimédia passarão também a contar com alternativas em texto, enquanto a navegação pelas plataformas será simplificada.

    Segundo Pedro Teixeira, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação da ULS Lezíria, o objetivo passa por garantir que os serviços digitais de saúde possam ser utilizados por todos os cidadãos, independentemente das suas limitações ou necessidades específicas.

    “Queremos garantir um acesso mais equitativo à informação e aos serviços de saúde. Estamos a construir uma experiência digital mais simples, segura e acessível, colocando o cidadão no centro da transformação digital”, afirma o responsável, em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense.

    Através da aplicação myULS Lezíria, os utentes podem receber notificações relativas a consultas, exames, tratamentos e cirurgias, consultar agendamentos e o histórico dos seus episódios, aceder a resultados e preparações de exames e obter uma senha virtual sem necessidade de recorrer aos quiosques físicos.

    A aplicação permite ainda acompanhar a vez do utente na sala de espera, entre outras funcionalidades. A ULS Lezíria disponibiliza a aplicação gratuitamente.

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