Exposição “Paradoxo” reúne obras de sete artistas na Galeria Municipal de Almeirim

A Galeria Municipal de Almeirim recebe, a partir do dia 25 de setembro, a exposição coletiva de pintura “Paradoxo”, que reúne trabalhos de sete artistas.
A mostra apresenta obras de Carlos Alberto Neves Fausto, Emília Pedroso, Piedade Góis, Isabel Pestana (Bló), Maria Manuel Pinto (Mané), Paulo Soares e Beatriz Santos Andrade, propondo ao público diferentes abordagens e linguagens no âmbito da pintura.
A inauguração está marcada para sexta-feira, 25 de setembro, às 15h00, na Galeria Municipal de Almeirim, onde a exposição permanecerá patente até 13 de novembro.
“Paradoxo” pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 17h00. A galeria encerra aos sábados, domingos e feriados.