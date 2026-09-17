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    Cultura

    Exposição “Paradoxo” reúne obras de sete artistas na Galeria Municipal de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 17 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A Galeria Municipal de Almeirim recebe, a partir do dia 25 de setembro, a exposição coletiva de pintura “Paradoxo”, que reúne trabalhos de sete artistas.

    A mostra apresenta obras de Carlos Alberto Neves Fausto, Emília Pedroso, Piedade Góis, Isabel Pestana (Bló), Maria Manuel Pinto (Mané), Paulo Soares e Beatriz Santos Andrade, propondo ao público diferentes abordagens e linguagens no âmbito da pintura.

    A inauguração está marcada para sexta-feira, 25 de setembro, às 15h00, na Galeria Municipal de Almeirim, onde a exposição permanecerá patente até 13 de novembro.

    “Paradoxo” pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 17h00. A galeria encerra aos sábados, domingos e feriados.

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