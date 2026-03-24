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Região

AANA assinala Dia Mundial das Zonas Húmidas

Por: Daniel Cepa 24 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) comemorou, no dia 22 de março, o Dia Mundial das Zonas Húmidas, numa iniciativa que tinha sido adiada em fevereiro devido à intempérie que afetou a região.

A sessão, contou com várias intervenções, decorreu entre as 9h30 e as 10h30, com uma partilha dedicada à importância destas zonas para o equilíbrio ambiental, com especial enfoque no território de Alpiarça.

Teresa Fonseca apresentou o enquadramento geral das zonas húmidas e destacou o papel fundamental que desempenham na regulação dos ecossistemas, identificando também as principais zonas húmidas do concelho e os problemas que atualmente enfrentam. Filipe Manuel Galante abordou o estado atual da população de aves em Alpiarça e os locais onde se verificam mais avistamentos.

Seguiu-se a intervenção de João Francisco Galante, que identificou as principais ameaças a estas áreas sensíveis e destacou ações individuais e coletivas que podem contribuir para a sua preservação.

Por fim, Ricardo Hipólito apresentou uma perspetiva histórica, explicando a evolução do rio Tejo, a relação com a Vala de Alpiarça e recordando a existência dos antigos Malagueiros, salientando a sua importância e o risco do seu desaparecimento devido à intensificação agrícola.

Após a sessão informativa, os participantes realizaram uma visita à Albufeira dos Patudos, considerada uma das zonas húmidas mais relevantes do concelho, permitindo observar no terreno os temas discutidos durante a manhã.

As comemorações terminaram com o almoço de aniversário da associação, que celebrou dois anos de existência no passado dia 8 de março. A refeição foi preparada por Marco Rodrigues e contou com a participação musical de três elementos da Sociedade Filarmónica Alpiarcense: Luís do Vale, João Lopes e Daniela Farroupo.

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