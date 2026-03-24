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Sociedade

Ponte D. Luís com circulação alternada durante duas noites

Por: Daniel Cepa 24 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A circulação na Ponte D. Luís, na EN114, vai estar condicionada nas madrugadas de 25 e 26 de março, entre as 00h00 e as 06h00, devido à realização de trabalhos de levantamento topográfico.

A intervenção, promovida pela Infraestruturas de Portugal, abrange o tabuleiro e o viaduto da ponte, entre os quilómetros 73,130 e 78,360, nos concelhos de Almeirim e Santarém.

Durante os períodos indicados, o trânsito será feito de forma alternada, com corte de via no sentido Almeirim–Santarém, estando os trabalhos devidamente sinalizados no local.

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