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Sociedade

PJ detém homem por disparos contra fachada de estabelecimento em Almeirim

Por: Daniel Cepa 26 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária deteve um homem de 38 anos fortemente indiciado pelos crimes de ameaça, dano com utilização de arma de fogo, abuso de poder e tráfico de estupefacientes, na sequência de um incidente ocorrido no dia 22 de março, junto a um estabelecimento de diversão noturna em Almeirim.

Segundo a investigação, após uma altercação com o segurança do espaço, já no exterior, o suspeito regressou ao local e efetuou vários disparos com uma arma de fogo contra a fachada do edifício, abandonando a zona de imediato.

Durante as diligências, a PJ apreendeu armas e munições de vários calibres, bem como produto estupefaciente.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, estando agora a aguardar a aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O ALMEIRINENSE apurou que o suspeito será um militar da GNR que presta serviço no Comando Territorial de Santarém.

(em atualização)

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