Stand-up Comedy “clandestino” regressa a Almeirim com espetáculo secreto

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A iniciativa “Stand Up Comedy Clandestino” está de regresso a Almeirim no próximo dia 25 de abril, com uma nova sessão marcada para as 21h33, mantendo o formato discreto e de localização secreta que caracteriza o projeto.

Promovido pelo Movimento Palco, o evento aposta numa experiência diferenciadora dentro do panorama do humor ao vivo em Portugal. Ao contrário dos espetáculos tradicionais, o local da atuação não é divulgado publicamente. A localização exata é comunicada aos espectadores apenas 45 minutos antes do início do espetáculo.

Segundo a organização, esta “fase 2” dá continuidade a um conceito que procura criar proximidade entre os artistas e o público, num ambiente mais intimista e fora dos circuitos habituais. A comunicação do evento enfatiza o caráter exclusivo e surpresa da iniciativa, sublinhando que a informação é restrita e apenas divulgada a quem adquire bilhete.

Os bilhetes estão disponíveis online e são o único meio de acesso às informações necessárias para participar. A organização não divulga detalhes sobre os comediantes envolvidos nem sobre o espaço escolhido, mantendo o caráter confidencial que tem marcado o projeto desde a sua criação.