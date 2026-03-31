Diretor do Museu Diocesano de Santarém distinguido com Prémio Nacional “Memória e Identidade”

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O Pe. Joaquim Ganhão, diretor do Museu Diocesano de Santarém, foi distinguido com o Prémio Nacional “Memória e Identidade” 2026, atribuído pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH).

A cerimónia de entrega decorreu no dia 27 de março, em Sessão Solene no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco, integrada nas comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, evento que contou com a presença do Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

Ao receber a distinção, o Pe. Joaquim Ganhão afirmou tratar‑se de “um reconhecimento público do projeto de salvaguarda e valorização dos Bens Culturais da Diocese de Santarém”, trabalho ao qual tem dedicado “os últimos 20 anos de atividade pastoral”. Sublinhou ainda que, ao longo destas duas décadas, “muito se tem realizado em prol do património histórico‑cultural de matriz cristã, num território eclesiástico que abrange treze concelhos do distrito de Santarém”.

O prémio distingue personalidades que contribuem de forma relevante para a preservação da memória coletiva e para a valorização cultural e patrimonial dos centros históricos portugueses, reconhecendo o percurso e o trabalho desenvolvido pelo responsável do Museu Diocesano.