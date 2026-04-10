Trânsito condicionado na Rua O em Santarém

Imprimir

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai avançar com a segunda fase dos trabalhos de pavimentação na Circular Urbana D. Luís (Rua O), em Santarém, obrigando a condicionamentos de trânsito no troço entre o Nó da Zona Industrial e o Nó do CNEMA (EN3).

De acordo com a informação divulgada pela IP, os trabalhos irão decorrer entre as 14h00 do dia 9 de abril e as 18h00 do dia 15 de abril. Durante este período, será implementado o corte da circulação rodoviária nas vias direitas e esquerdas daquele troço, no sentido CNEMA (EN3) – A1.

A empresa apela à compreensão dos automobilistas para os eventuais transtornos provocados pela intervenção, sublinhando que os trabalhos são essenciais para o reforço das condições de segurança e conforto dos utilizadores da via.

Os condutores são aconselhados a planear percursos alternativos e a respeitar a sinalização temporária que será instalada no local durante a execução da obra.