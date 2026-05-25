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Região

Conservatório de Santarém entrega kits solidários a associações das Caneiras e Ribeira de Santarém

Por: Daniel Cepa 25 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Conservatório de Música de Santarém entregou kits solidários a três associações do concelho, numa cerimónia realizada nas suas instalações, no âmbito de uma iniciativa de apoio às zonas afetadas pela tempestade Kristin.

A ação resulta do Concerto Solidário “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”, que mobilizou a comunidade numa resposta às necessidades sentidas nas zonas ribeirinhas.

As verbas angariadas permitiram a aquisição de quatro kits de equipamentos de apoio operacional, incluindo bombas de remoção de água, geradores e máquinas de lavagem à pressão. Os equipamentos foram entregues à Associação dos Amigos das Caneiras, ao Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém – Associação Juvenil e à Associação Fainas e Folias – Grupo Folclórico de Danças Regionais de Santa Iria da Ribeira de Santarém.

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou a capacidade de mobilização da comunidade, enquanto a presidente do Conservatório, Conceição Silva, sublinhou o papel da instituição na promoção de valores de solidariedade junto dos alunos.

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