Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Alpiarça
  • Famílias participaram na atividade “Em Busca do Ovo Perdido” na Reserva do Cavalo do Sorraia
Alpiarça

Famílias participaram na atividade “Em Busca do Ovo Perdido” na Reserva do Cavalo do Sorraia

Por: Daniel Cepa 31 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Reserva do Cavalo do Sorraia recebeu, no dia 29 de março de 2026, a atividade “Em Busca do Ovo Perdido”, uma iniciativa dinamizada por Ana Filipa Senica em colaboração com a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA). A ação reuniu várias famílias numa manhã dedicada à descoberta, criatividade e contacto direto com a natureza.

O objetivo central foi proporcionar experiências significativas ao ar livre, envolvendo participantes de todas as idades num momento em que o meio natural deixou de ser apenas cenário para assumir um papel ativo na aprendizagem e no convívio familiar.

Ao longo da iniciativa, os participantes foram desafiados a integrar uma caça ao tesouro, que incluiu a procura de elementos naturais e do simbólico “ovo perdido”. A atividade terminou com um momento criativo, onde crianças e adultos construíram pequenas peças utilizando materiais encontrados na natureza.

A proposta envolveu toda a comunidade — desde pais, elementos da AANA, até outras famílias que se juntaram à iniciativa — num ambiente de cooperação e partilha. As crianças tiveram oportunidade de explorar, brincar e criar, enquanto os adultos participaram ativamente, dedicando tempo a estar presentes e a construir novas memórias em conjunto.

Segundo a organização, atividades como esta têm como objetivo fortalecer laços comunitários e valorizar momentos simples, mas profundamente enriquecedores, que aproximam as famílias da natureza e da própria comunidade.

Etiquetas Relacionadas:
alpiarçapáscoa

Notícias relacionadas

Região

Chamusca volta a cumprir tradição com Procissão dos Fogaréus

BY-Daniel Cepa 31 de Março, 2026
Alpiarça

Alpiarça inaugura novo Arquivo Municipal no 112.º aniversário de elevação a concelho

BY-Daniel Cepa 30 de Março, 2026
Alpiarça

Município de Alpiarça participa na 1.ª edição da Academia Turismo do Alentejo e Ribatejo

BY-Daniel Cepa 26 de Março, 2026
Sociedade

Páscoa em Benfica do Ribatejo

BY-Redação 25 de Março, 2026
Região

Iniciativa “Máxima Energia, Melhor Saúde” incentiva estilos de vida saudáveis entre os mais jovens

BY-Daniel Cepa 25 de Março, 2026
Região

AANA assinala Dia Mundial das Zonas Húmidas

BY-Daniel Cepa 24 de Março, 2026