Famílias participaram na atividade “Em Busca do Ovo Perdido” na Reserva do Cavalo do Sorraia

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A Reserva do Cavalo do Sorraia recebeu, no dia 29 de março de 2026, a atividade “Em Busca do Ovo Perdido”, uma iniciativa dinamizada por Ana Filipa Senica em colaboração com a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA). A ação reuniu várias famílias numa manhã dedicada à descoberta, criatividade e contacto direto com a natureza.

O objetivo central foi proporcionar experiências significativas ao ar livre, envolvendo participantes de todas as idades num momento em que o meio natural deixou de ser apenas cenário para assumir um papel ativo na aprendizagem e no convívio familiar.

Ao longo da iniciativa, os participantes foram desafiados a integrar uma caça ao tesouro, que incluiu a procura de elementos naturais e do simbólico “ovo perdido”. A atividade terminou com um momento criativo, onde crianças e adultos construíram pequenas peças utilizando materiais encontrados na natureza.

A proposta envolveu toda a comunidade — desde pais, elementos da AANA, até outras famílias que se juntaram à iniciativa — num ambiente de cooperação e partilha. As crianças tiveram oportunidade de explorar, brincar e criar, enquanto os adultos participaram ativamente, dedicando tempo a estar presentes e a construir novas memórias em conjunto.

Segundo a organização, atividades como esta têm como objetivo fortalecer laços comunitários e valorizar momentos simples, mas profundamente enriquecedores, que aproximam as famílias da natureza e da própria comunidade.