Avô Cantigas é destaque no regresso do Festival Kids a Alpiarça

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O Festival Kids Alpiarça está de regresso para uma nova edição em 2026, com data marcada para o próximo dia 6 de junho, na Reserva Natural do Cavalo Sorraia, prometendo voltar a transformar o espaço num ponto de encontro para famílias, crianças e atividades ao ar livre.

Um dos destaques desta 4.ª edição é a presença do Avô Cantigas, que sobe ao palco às 12h00, num espetáculo dirigido a várias gerações, com temas que fazem parte do imaginário infantil de milhares de famílias.

Ao longo do dia, o recinto contará com uma programação diversificada, incluindo insufláveis, jogos tradicionais, animação infantil e atividades desportivas, além de outras iniciativas pensadas para proporcionar momentos de convívio e lazer.

Depois do crescimento registado nas edições anteriores, o evento tem vindo a afirmar‑se como uma referência regional, reunindo centenas de famílias num ambiente que privilegia o contacto com a natureza e a partilha entre gerações.

O festival contará ainda com uma zona de tasquinhas, com oferta de comidas e bebidas, permitindo a permanência dos visitantes ao longo de todo o dia.

A organização informa ainda que, nesta edição, o evento passa a funcionar com entrada controlada, com o objetivo de melhorar a gestão do recinto e a qualidade da experiência dos participantes.