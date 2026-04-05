Vigília Pascal

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Irmãos e irmãs

Cristo Resuscitou. Aleluia! Alegremo-nos nesta santa e ditosa Noite da Vigília da Páscoa da Ressurreição do Senhor.

O Círio Pascal que avançou no centro da Assembleia, e a partir do qual se acenderam todas as velas, é símbolo de Cristo Ressuscitado. Como bem escutámos no final Precónio Pascal: “Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz e vive agora para sempre”.

A Luz de Cristo Ressuscitado é a nossa Luz da Fé e da esperança. Foi com essa Luz que escutámos as Leituras da Palavra de Deus e lhe respondemos com orações preparadas. As Leituras da Palavra ajudam-nos a situar na continuidade histórica da Fé. Na mesma Luz da Fé procederemos ao Batismo de novos irmãos, e nós (já batizados) renovaremos as Promessas batismais. Significa que a História da Fé vivida ao longo dos tempos etestemunhada nas Leituras que escutámos, tem o seu último momento exatamente neste em que estamos agora a viver e a celebrar. É a História da intervenção de Deus na vida de muitas pessoas, de forma livre e libertadora.

A História da Fé testemunhada pela Palavra de Deus, em síntese, é a História do Amor de Deus; a começar na criação e a revelar-se totalmente em Cristo, na sua paixão, morte e Ressurreição e na missão da Igreja.

A força renovadora do Amor de Cristo pode expressar-se na imagem dada pelo profeta Ezequiel: “Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne”. Jesus veio dar origem uma nova possibilidade de ser pessoa e o acolhimento desta possibilidade é decisiva para a renovação da vida em sociedade. É a partir de dentro, do mais íntimo da pessoa, que tudo se renova.

São Paulo dá-nos o seu ensino: “Todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo Batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova” (Rom 6,3-4).

Esta palavra serve de catequese: o Batismo que recebemos na Igreja é Batismo na morte de Cristo para com Ele ressuscitar. Ressuscitar com Cristo hoje! Não se pode celebrar a Páscoa, promover a Liturgia batismal e ficar tudo na mesma. Não podemos ficar fechados pelo medo como aconteceu com os discípulos antes da Ressurreição. O Evangelho que escutámos de São Mateus refere a exortação: “Não temais”, “Não tenhais medo”. A Fé da Igreja, a Fé confiança em Cristo Ressuscitado, tem de ser afirmada com coragem. Foi esse o testemunho dos Santos que ao longo de dois mil anos a Igreja reconheceu como cristãos e cristãs de coragem na afirmação da Fé e na promoção do cuidado com os mais pobres. Vamos rogar a esses Santos que intercedam por nós e nos ajudem a ser fiéis e corajosos como eles foram.

+ José Traquina

Bispo de Santarém