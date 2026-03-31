Chamusca volta a cumprir tradição com Procissão dos Fogaréus

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A vila da Chamusca volta a cumprir uma das suas mais antigas tradições religiosas com a realização da Procissão dos Fogaréus, também conhecida como Procissão do Senhor da Misericórdia, na Sexta‑feira Santa, 3 de abril, a partir das 21h30.

Inserida nas Solenidades da Semana Santa, esta é considerada a mais emblemática manifestação religiosa do concelho, num ritual cuja origem “já se perde no tempo”. A procissão é organizada pela Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, em colaboração com a Paróquia de São Brás e com o apoio da Câmara Municipal da Chamusca.

O cortejo parte da Igreja do Senhor da Misericórdia e percorre vários pontos da vila, com paragens na Igreja Matriz, Igreja de São Pedro, Igreja de Nossa Senhora das Dores, Bombeiros Voluntários da Chamusca e Unidade de Cuidados Continuados, terminando no local de partida. Ao longo do percurso, são centenas os fiéis e visitantes que acompanham este momento de fé e tradição.

Caracterizada pela iluminação de velas, archotes e candeias, a Procissão dos Fogaréus distingue‑se pelo ambiente de silêncio, solenidade e simbolismo. As ruas, largos e varandas enchem‑se de pessoas que mantêm viva esta tradição, num momento de reencontro da comunidade local, incluindo muitos que regressam à terra por esta altura do ano.

As celebrações da Semana Santa na Chamusca começaram no Domingo de Ramos (29 de março) com missa, bênção e procissão dos ramos. Seguem-se a Missa da Última Ceia na Quinta‑feira Santa (2 de abril) às 20h30, e a Celebração da Paixão e Morte do Senhor, na Sexta‑feira Santa, às 15h00, na Igreja Matriz.

Ainda na Sexta‑feira Santa, às 17h00, realiza‑se a Descida do Senhor da Misericórdia e Adoração da Cruz, na Igreja da Misericórdia, antecedendo a Procissão dos Fogaréus, às 21h30.

O programa culmina no Sábado Santo (4 de abril), às 12h00, com a Subida do Senhor da Misericórdia, e à noite, às 23h00, com a Vigília Pascal. As celebrações encerram no Domingo da Ressurreição (5 de abril) com missa às 11h30.