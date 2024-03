Quinta da Alorna sugere vinhos tintos para celebrar Dia do Pai e Páscoa

Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto e Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon celebram este mês tão especial.

Em março não faltam ocasiões para as famílias e os amigos brindarem à mesa, em convívios onde as trivialidades do quotidiano se convertem em memórias eternas. Seja no Dia do Pai, que se celebra a 19 de março, ou na Páscoa, não faltam motivos para celebrar.

A Quinta da Alorna, produtor da região do Tejo, propõe por isso dois vinhos repletos de elegância e sabor para assinalar o Dia do Pai e a festa da Páscoa: Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto e Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon.

Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto

Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto distingue-se pelas notas florais e fruta bem madura envolvidas por chocolate e pimenta branca, fruto do estágio em barrica. No paladar sobressem as notas aromáticas, revelando ser um vinho com uma acidez equilibrada que lhe confere vivacidade. A sugestão da Alorna harmoniza com o tão típico cabrito assado, que compõe a mesa das famílias portuguesas na festa da Páscoa. Este vinho está disponível em três formatos: 750 ML, 1500 ML ou 3000 ML na loja on-line da Quinta da Alorna. PVP: 29.99€ / 65.90€ / 129.90€

Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon

De corpo equilibrado e redondo, este vinho sólido e de cor púrpura distingue-se pelo carácter floral e frutos pretos maduro, mostrando a harmonia no copo entre a casta portuguesa e casta francesa. Os sabores de frutas escuras são equilibrados por uma acidez refrescante, resultando num final longo e elegante. O Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon harmoniza com a riqueza dos sabores dos pratos de caça e carnes condimentadas. Este vinho está disponível em dois formatos: 1500 ML ou 750 ML na loja on-line da Quinta da Alorna. PVP: 7.99€ / 16.80€

Os brindes são sinónimos de celebração e, para estas ocasiões, nada melhor do que brindar com vinhos repletos de personalidade, provenientes de uma das quatro regiões do Tejo que ostenta o título Cidade do Vinho 2024: Almeirim.

A Quinta da Alorna, para além de abrir as portas à Cidade do Vinho 2024, foi eleita “Produtor do Ano 2023”, na 27ª edição dos prémios da Revista de Vinhos.

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis na loja on-line assim como na loja física da Alorna, em Almeirim (aberta de segunda a domingo, das 10h às 18h). Os vinhos estão ainda disponíveis nas grandes superfícies, tanto em loja como online, tais como o Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, e ainda online em Garcias.pt.